Офицер ЛНР Марочко заявил, что большое число украинских медиков прибыло в район Артемовска к ВСУ

Врачи присоединились к ВСУ для работы в районах населенных пунктов Артемовск, Часовой Яр и Константиновка, уточнил офицер ДНР Фото: REUTERS

Врачи из западной Украины присоединились к Вооруженным силам Украины для работы в районах населенных пунктов Артемовск, Часовой Яр и Константиновка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, который опирается на данные разведки субъекта.

"В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск (Бахмута - прим.) отмечено прибытие большого количество врачей из западной Украины. Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут Вооруженные формирования Украины в Донбассе", - утверждает он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно докладам командующих, донецкое направление является самым "горячим и болезненным". Он уже говорил и прежде в своем ежедневном видеообращении, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

"Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию… На Донбассе: Бахмут (Артемовск - прим. ред.), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные", - заявил Зеленский.

Не так давно Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией. Он озвучил "формулу мира" для начала диалога с Москвой. Согласно условиям российской стороне в числе прочего необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.