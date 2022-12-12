В Кремле не подтвердили, что Грайнер писала прошение о помиловании Путину

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, писала ли заключенная гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина, ответил, что все необходимые процедуры были выполнены.

"Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом", - сказал Песков, подчеркнув легитимность проведенного обмена заключенными с США.

Напомним, россиянин Виктор Бут вернулся на родину после заключение в США за "незаконную торговлю". Его удалось обменять в аэропорту Абу-Даби на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками. Об этом 8 декабря 2022 года сообщили в МИД России.

Вместе с тем Песков объявил, что Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не состоится.

"Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок", - отметил Песков.