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НовостиПолитика12 декабря 2022 11:53

Минобороны России сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Также российские силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8
София ГОНЧАРОВА
Минобороны России сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны России сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили до 70 украинских военнослужащих во время огневого атаки по ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

- На Купянском и Красно-Лиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, - сказано в сообщении на сайте военного ведомства.

Также там уточнили, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие с помощью установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении. А до этого наши военные поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых ВСУ вели обстрел по территории Белгородской области.