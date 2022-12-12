Польские пограничники вытесняли группу беженцев в Белоруссию через калитку для прохода животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о попытке польских пограничников вытеснить группу беженцев из Польши через калитку для прохода животных, отметив, что большая часть иностранцев была истощена и обессилена

«Люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни», - сказано в сообщении, опубликованном белорусской погранслужбой.

В заявлении отмечают, что Европейский союз никак не реагирует на «проводимую польскими властями бесчеловечную политику в отношении уязвимых групп людей», а также заявляет о том, что Польша не пускает на свою территорию волонтеров, медиков и представителей СМИ «для сокрытия от общественности своих незаконных действий» на границе.

Напомним, уже в октябре этого года в Польше заявили о неспособности тратить миллиарды на украинских беженцев, а позже появилось сообщение о том, что польские власти собираются ужесточить закон о пребывании беженцев из Украины, заставив их покрывать часть расходов.