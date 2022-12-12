Посол России в Сербии заявил, что ситуация в Косово находится "на последней черте"

Посол России в Сербии Боцан-Харченко отметил, что обострение может перерасти в более горячее противостояние Фото: REUTERS

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что положение, в котором оказалась суверенное Косово, находится "на последней черте". Об этом он сказал в в эфире телеканала "Россия-24" и уточнил, что за эти, возможно, последует более горячая стадия противостояния.

"Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная, я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния", - сказал дипломат.

Напомним, в рамках участия в организованной Атлантическим клубом в Болгарии публичной лекции, в Софии побывали вице-премьер Косово Бояр Букоши и вице-премьер Македонии Муса Джафери. В своих выступлениях оба вице-премьера подчеркнули важность евроатлантической интеграции их стран. Они подчеркнули, что Косово заслуживает быть членом ЕС и НАТО.

Вместе с тем, риторика Сербии повышает напряженность вокруг Косова, подчеркнула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ранее полиция Косово утром в воскресенье, 11 декабря, заявила о трех перестрелках с неизвестными на севере края. Уточняется, что была открыта ответная стрельба, после чего "преступники скрылись в неизвестном направлении". На данный момент о пострадавших не сообщается.