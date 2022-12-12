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НовостиВ мире12 декабря 2022 17:29

Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

Дипломат надеется, что ограничения удастся согласовать до конца этой недели
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел стран – членов Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС так и не смогли согласовать девятый пакет санкционных ограничений в отношении России, выразив надежду, что их удастся согласовать до конца текущей недели.

«Мы обсуждали девятый пакет санкций, но решение будет позднее … Мы надеемся согласовать их до конца недели», - сказал дипломат в понедельник, 12 декабря, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран – членов Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в девятый пакет антироссийских санкций Европейского союза предложили включить 141 физлиц и 47 организаций, уточнив, что Будапешт выступил против введения ограничений в отношении ряда российских лиц, поскольку подобные меры блокируют каналы связи с Москвой.