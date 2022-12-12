Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел стран – членов Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС так и не смогли согласовать девятый пакет санкционных ограничений в отношении России, выразив надежду, что их удастся согласовать до конца текущей недели.

«Мы обсуждали девятый пакет санкций, но решение будет позднее … Мы надеемся согласовать их до конца недели», - сказал дипломат в понедельник, 12 декабря, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран – членов Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в девятый пакет антироссийских санкций Европейского союза предложили включить 141 физлиц и 47 организаций, уточнив, что Будапешт выступил против введения ограничений в отношении ряда российских лиц, поскольку подобные меры блокируют каналы связи с Москвой.