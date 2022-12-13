Приговорившая Бута к 25 годам тюрьмы американская судья заявила, что не считает его террористом

Приговорившая Виктора Бута к 25 года тюрьмы американская судьба высказалась об освобожденном россиянине Фото: из соцсетей

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе российского предпринимателя Виктора Бута, публично заявила о том, что не считает его террористом. По мнению судьи, Бут — обычный бизнесмен.

«Бут не был террористом. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все. Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила судья, ее слова передает информационное агентство РИА Новости. Важно отметить, что именно Шейндлин в свое время приговорила Виктора Бута к 25 годам тюрьмы.

Также экс-судья отметила, что Бут точно не собирался и не хотел участвовать в убийствах американских граждан, никакие его действия абсолютно точно не были на это направлены.

Виктор Бут несколько дней назад был освобожден из американской тюрьмы (там он провел 12 лет, а до этого - еще три года находился в заключении в Таиланде) и в рамках обмена заключенными с Соединенными Штатами вернулся на родину. Он был обменян российскими властями на знаменитую титулованную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала в РФ длительный тюремный срок за перевозку наркотиков.

В эксклюзивном интервью "КП-Петербург" Бут сообщил, что пожал руку Грайнер во время процедуры обмена (ранее об этом факте умолчали американский президент Джо Байден и официальные представители Белого дома). Кроме того, Бут рассказал о том, что американские власти и силовики предлагали ему сделать ряд заведомо ложных заявлений о российском президенте Владимире Путине в обмен на смягчение приговора, однако он наотрез отказался сделать это.