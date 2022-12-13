Российские войска применили РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России применили новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону украинских войск на Марьинском направлении.

Как видно на кадрах, появившихся в распоряжении у РИА Новости, российские военные применили РСЗО, которая представляет из себя усовершенствованную версию системы «Град». Военнослужащие ВС РФ успешно поразили из РСЗО «Торнадо-Г» позиции противника, ударив снарядами калибра 122-мм.

Напомним, в октябре несколько сотен барражирующих боеприпасов российского производства были применены в ходе боевых действий на Украине Вооруженными силами РФ. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Куб» и двух видах «Ланцетов».

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. В Донецкой народной республике российские силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8.