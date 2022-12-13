Украинские подразделения обстреляли друг друга из артиллерии в районе Кременной

Украинские артиллеристы ударили по своим и им ответили тем же Фото: REUTERS

На позициях, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ), зафиксирована артиллерийская перестрелка. Об этом сообщил ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, украинские подразделения также открыли "дружественный огонь" по своим из стрелкового оружия.

"Это может быть связано с потерей управления и связи, - уточнил Марочко. - Либо это выяснение отношений между наемниками и вооруженными формированиями Украины, что в последнее время не редкость на этом направлении".

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Андрей Марочко проинформировал, что артиллерия ВСУ ударила по собственным пехотным подразделениям, которые попытались пойти в наступление в Донбассе.

По его словам, инцидент произошел на сватовском направлении. Там ротно-тактическая группа вошла в зону поражения украинских артиллеристов, что привело к потерям личного состава и возвращению на исходные позиции военных, выживших под "дружественным" огнем.