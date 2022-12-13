Рогов назвал рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожье Фото: кадр из видео

Вооруженные силы уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО) украинских войск в Запорожской области рекордными темпами, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что только за последние дни уничтожено около 15 РСЗО,в том числе HIMARS, MLRS и MARS-II. Кроме того, российские войска уничтожили несколько радиолокационных станций и нанесли удары по складам с боеприпасами, добавил Рогов.

«Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок», – отметил член ВГА Запорожской области.

По его словам, ВС России начали перехватывать инициативу на Запорожском направлении. Такой поворот связан с упреждающими ударами по скоплению живой силы, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами ВСУ, заявил Рогов.

На прошлой неделе российские войска поразили в Запорожской области шесть пусковых установок РСЗО MLRS и Mars II.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ уничтожили более 70 ракет HIMARS на металлургическом комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Там же были поражены две пусковые установки РСЗО MLRS.