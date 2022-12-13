Минобороны Белоруссии начало внезапную проверку боевой готовности войск

Белоруссия начала внезапную проверку боевой готовности своих войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия начала внезапную проверку боевой готовности своих войск, сообщает Министерство обороны республики.

«По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в белорусском Минобороны, проверка боеготовности будет комплексной. Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону и навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Кроме того, в рамках мероприятий планируется передвижение военной техники и личного состава. Движение транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности будет временно ограничено, добавили в военном ведомстве Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составят белорусские подразделения.