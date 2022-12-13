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НовостиПолитика13 декабря 2022 7:49

Помощник главы МВД ЛНР сообщил, Марьинка взята в кольцо российскими войсками

Под контролем находится дорога, по которой осуществлялось снабжение ВСУ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские военные окружили ВСУ в Марьинке

Российские военные окружили ВСУ в Марьинке

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России взяли в плотное кольцо город Марьинка, расположенный в Донецкой народной республике. Об этом сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев в своем телеграм-канале во вторник, 13 декабря 2022 года.

"Город в плотном кольце, бои идут в центре города", - уточнил офицер.

По его словам, российские войска, в частности, контролируют дорогу на Красногоровку в Марьинке, по которой ранее осуществлялось снабжение украинской армии.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в конце ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в центре города Марьинка идут бои, уточнив, что там есть определенные успехи. По его словам, российские военнослужащие вели эвакуацию гражданских.

Напомним, министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении, отражая атаки украинских войск.