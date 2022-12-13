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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:02

Корреспондент "Звезды" задержан в Рашке сербской полицией

Причина задержания пока неизвестна
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российского журналиста задержали сербские полицейские у границы с Косово

Российского журналиста задержали сербские полицейские у границы с Косово

Фото: REUTERS

Сербская полиция задержала журналиста российского телеканала "Звезда" в Рашке у границы с Косово. Об этом сообщается в телеграм-канале данного средства массовой информации во вторник, 13 декабря 2022 года.

Телеканал уточняет, что о задержании сообщил сам корреспондент. Его арестовали, когда он занимался профессиональной деятельностью. Причина задержания пока неизвестна.

"Мы выясняем причину задержания и направили все необходимые запросы нашему консульству", - уточняется в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что положение, в котором оказалась суверенное Косово, находится "на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния".

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти России будут помогать Сербии отстаивать свои интересы в отношении Косово.