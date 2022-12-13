Корреспондент "Звезды" задержан в Рашке сербской полицией

Российского журналиста задержали сербские полицейские у границы с Косово Фото: REUTERS

Сербская полиция задержала журналиста российского телеканала "Звезда" в Рашке у границы с Косово. Об этом сообщается в телеграм-канале данного средства массовой информации во вторник, 13 декабря 2022 года.

Телеканал уточняет, что о задержании сообщил сам корреспондент. Его арестовали, когда он занимался профессиональной деятельностью. Причина задержания пока неизвестна.

"Мы выясняем причину задержания и направили все необходимые запросы нашему консульству", - уточняется в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что положение, в котором оказалась суверенное Косово, находится "на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния".

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти России будут помогать Сербии отстаивать свои интересы в отношении Косово.