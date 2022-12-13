В Монголии арестовали 15 человек по делу о хищении угля, еще 10 задержаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Монголии в связи с акциями протестов ведутся 22 расследования по делу о хищении угля. В результате арестованы 15 человек, а еще 10 граждан задержаны.

- В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. ... было проведено 47 обысков объектов, 15 человек арестованы и 10 задержаны, - заявил заместитель главы граждан следственного отдела Антикоррупционного комитета страны, его слова приводит News Press.

Представитель ведомства также добавил, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов берут показания у свидетелей и подозреваемых. Для того, чтобы расследования продвигались быстрее, в Антикоррупционном комитете создали специальную рабочую группу.

С начала декабря в Монголии проходят митинги на фоне сообщений о том, что количество угля, вывезенного из страны, отличается от полученного Китаем. Общую сумма украденного ресурса оценивается в 12,9 миллиарда долларов. Также сообщалось, что в КНР причастных к краже угля казнили, отправив также список с именами монгольских чиновников, которые причастны к данному делу.