Евросоюз отправит Украине 30 миллиардов лампочек Фото: REUTERS

Страны Европейского союза выделят Украине 30 миллионов светодиодных лампочек и 800 электрогенераторов для стабилизации энергосистемы.

Предполагается, что все это будет доставлено через создаваемый в Польше хаб. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Париже.

- Мы предоставим Украине 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу. ЕС также передаст Украине 30 миллионов светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 миллионов таких лампочек ... Это поможет стране сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС, - заявила представитель ЕК.

Ранее сообщалось, что все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены. 23 ноября Россия вновь нанесла новый массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Как считают эксперты, что российские удары по украинской инфраструктуре носят "накопительный" характер.