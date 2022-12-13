МВД Белоруссии заявило о планах оппозиции вернуться в страну для диверсионной работы

Светлана Тихановская стала фигурантом уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Белоруссии Фото: REUTERS

Представители белорусской оппозиции, покинувшие страну, готовятся вернуться в 2024-2025 годах, чтобы вести на территории государства диверсионную, террористическую и агентурную работу. Об этом сообщил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Евгений Пилецкий. Его слова приводятся в телеграм-канале белорусской полиции.

Речь идет о создании на территории Польши и Литвы "военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение", которое готовится к "организации посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность" Белоруссии.

"По замыслу создателей, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами, - уточнил Пилецкий. - В последующем сформировать уже обученную "пятую колонну" для ведения диверсионной, террористической и агентурной работы".

По его словам, по данному факту возбуждены уголовные дела, соединенные в одно производство. Их фигурантами, в числе прочих, стали оппозиционеры Светлана Тихановская, Валерий Сахащик и Александр Азаров. Всего по делу проверяются свыше 200 человек.

В ведомстве подчеркнули, что в случае их возвращения в страну "будут предприняты исчерпывающие меры по квалификации их деяний".

Как ранее писал сайт KP.RU, Белоруссия начала внезапную проверку боевой готовности своих войск. Как уточнили в белорусском Минобороны, проверка боеготовности будет комплексной. Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону и навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Напомним, государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о попытке польских пограничников вытеснить группу беженцев из Польши через калитку для прохода животных, добавив, что большая часть иностранцев была истощена и обессилена. В заявлении отмечают, что Европейский союз никак не реагирует на "проводимую польскими властями бесчеловечную политику в отношении уязвимых групп людей".