ВС России уничтожили более 40 украинских военных и иностранных наемников на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили более 40 военных Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, ВС России пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении, уничтожив более 50 украинских военнослужащих. На Донецком направлении в течение суток были отражены три контратаки украинских войск и ликвидированы более 30 солдат противника, на Южнодонецком направлении – сорвана попытка выдвижения для контратаки мотопехотной роты ВСУ и уничтожены до 50 человек.

Напомним, Вооруженные силы России применили новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону украинских войск на Марьинском направлении.

Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.