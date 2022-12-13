Детей в каком возрасте больше всего косит грипп Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, кто больше всего подвержен риску заразиться гриппом. Об этом она рассказала 13 декабря в эфире Радио "Комсомольская правда".

По ее словам, "любимый" возраст гриппа - это дети в возрасте до шести лет и пожилые люди.

- На сегодняшний день "любимый" возраст гриппа - детки, в первую очередь дети до шести лет, за ними школьники и люди старшего возраста. В этой ситуации это самые поражаемые возрастные группы и этих людей необходимо поберечь, - уточнила она KP.RU.

Также главный санитарный врач страны добавила, что сейчас между вирусами идет борьба за "входные ворота", подразумевая нестыковку штаммов и попытку одного подавить другой в организме человека.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.