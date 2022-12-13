Италия продолжит поставки оружия Киеву в 2023 году Фото: REUTERS

Сенат парламента Италии одобрил резолюцию, предусматривающую продолжение поставок оружия Украине в 2023 году. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхней палаты.

За совместную резолюцию проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался.

Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто пояснил сенаторам, что правительство Мелони лишь продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине. Он сказал, что «мы выбрали путь – выполнять принятые решения».

При этом Крозетто подчеркнул, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут по-прежнему засекречены.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский сообщал, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются в связи с оказываемой помощью Украине.

Также было отмечено, что осталось десять государств-членов НАТО готовых продолжить поставки оружия на Украину. Оставшиеся страны или исчерпали свои возможности, или приближаются к этому. Отмечалось, что среди исчерпавших свой потенциал - это малые страны, а 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя».

6 декабря 2022 года министр обороны Италии Крозетто говорил, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине.