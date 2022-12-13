Франция направит на Украину новую партию систем ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция уже передала Украине часть систем ПВО, новую партию отправят в ближайшее время, об этом заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна на пресс-конференции.

«Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», - сообщила дипломат по итогам международной конференции по поддержке Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Франция направила Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 артиллерийских установок CAESAR и две системы Crotale.

Как сообщал сайт KP.RU, 13 декабря сенат парламента Италии одобрил резолюцию, предусматривающую продолжение поставок оружия Украине в 2023 году.

При этом Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы России уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО) украинских войск в Запорожской области рекордными темпами. Как уточняется, что только за последние дни уничтожено около 15 РСЗО,в том числе HIMARS, MLRS и MARS-II. Также уничтожено несколько радиолокационных станций и нанесены удары по складам с боеприпасами.