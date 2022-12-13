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НовостиВ мире13 декабря 2022 14:46

Франция направит на Украину новую партию систем ПВО

Глава МИД Колонна заявила, что часть систем ПВО уже передали Киеву
Сергей ГАПЧУК
Франция направит на Украину новую партию систем ПВО

Франция направит на Украину новую партию систем ПВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция уже передала Украине часть систем ПВО, новую партию отправят в ближайшее время, об этом заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна на пресс-конференции.

«Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», - сообщила дипломат по итогам международной конференции по поддержке Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Франция направила Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 артиллерийских установок CAESAR и две системы Crotale.

Как сообщал сайт KP.RU, 13 декабря сенат парламента Италии одобрил резолюцию, предусматривающую продолжение поставок оружия Украине в 2023 году.

При этом Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы России уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО) украинских войск в Запорожской области рекордными темпами. Как уточняется, что только за последние дни уничтожено около 15 РСЗО,в том числе HIMARS, MLRS и MARS-II. Также уничтожено несколько радиолокационных станций и нанесены удары по складам с боеприпасами.