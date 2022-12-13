В США признали, что НАТО столкнулось с «очень реальным» дефицитом вооружений из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

В США признали, что страны НАТО столкнулись с «очень реальным» дефицитом вооружений из-за конфликта на Украине, об этом заявила постоянный представитель США при североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу НАТО, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу», - сообщила Смит.

Она отметила, что та же проблема присутствует и на Украине.

Смит подчеркнула, что США и союзники сейчас стараются убедить западные оборонные компании увеличить и при необходимости возобновить выпуск вооружений, гарантируя им востребованность продукции в долгосрочной перспективе.

Как писал сайт KP.RU, в Германии сообщали, что бундесвер располагает запасами оружия, которых хватит не более чем на два дня интенсивных боев. В стране особо остро ощущается проблема истощения складов боеприпасов и военного оборудования из-за поставок вооружений Киеву.

В издании Washington Post заявляли, что США и страны Европы истощают свои запасы оружия, оказывая Украине военную помощь. Много вооружений уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах.

При этом запасы военной техники России оценивались как «большие».