Генерал Магоуэн сообщил об участии британских морпехов в тайных операциях на Украине Фото: REUTERS

Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, об этом сообщил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, до мая командовавший этим родом войск, газете The Times.

В январе произошла эвакуация британского посольства из Киева в Польшу.

«В апреле морские пехотинцы вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска», - приводит газета слова генерала.

Однако, представитель британских ВМС сообщил изданию, что морские пехотинцы были направлены на Украину для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране и не выполняли никаких боевых функций.

Отмечается, что генерал-лейтенант Роберт Магоуэн командовал силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что иностранные наемники отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта.

Ранее 25 ноября 2022 года ВКС России нанесли высокоточные удары по позициям наемников «иностранного легиона» на территории ДНР, в результате были уничтожены свыше сотни зарубежных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии.