Киев надеется покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы

Так выглядит Украина из космоса ночью. Фото: NASA.

Украина предполагает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя электричество из Европы. Об этом во вторник 13 декабря заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», - цитирует РИА Новости выступление Галущенко на полях конференции по поддержке Украины в Париже.

Глава украинского Минэнерго назвал два ключевых вопроса импорта электроэнергии из Европы – финансирование и существующее для Украины ограничение в объемах по импорту. Галущенко выразил надежду, что Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии примет решение, которое позволит Киеву увеличить возможности по импорту.

Ранее аналитик Юшков назвал возможным блэкаут на всей Украине при отключении АЭС. При этом он акцентировал внимание на том, что российская сторона не наносит удары по АЭС, но вынуждает оператора энергосистемы Украины самостоятельно их отключать.

Также сообщалось, что в минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине.

Тем временем Европа выбрала самый нелепый способ помочь Украине. ЕС поможет Украине 30 миллионами светодиодных лампочек.