Мобилизованные российские военнослужащие отразили пять атак на Купянском направлении. Фото: Александр КОЦ

Мобилизованные военнослужащие вместе с добровольцами и кадровыми военными на Купянском направлении отразили пять атак украинских вооруженных формирований, нанеся им значительный урон. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что, в частности, все саперное подразделение, которое действует на этом участке линии соприкосновения, состоит из мобилизованных военнослужащих.

«(Они) прошли подготовку в течение месяца, теперь выполняют работу наравне с основными военнослужащими, то есть с контрактниками, с офицерами, которые закончили военные училища», - рассказал агентству командир саперного подразделения.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили более 40 украинских военных и иностранных наемников на Купянском направлении. На других направлениях ВСУ потеряли более 130 человек.

Тем временем Денис Пушилин заявил, что российские войска скоро освободят Марьинку в ДНР. Под огневым контролем находится уже более 70% территории города, отметил врио главы ДНР.

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