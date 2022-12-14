Пользователи Twitter высмеяли обещание Байдена снизить цены к концу 2023 года

Американцы раскритиковали Байдена за нереалистичные прогнозы о скором снижении цен. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова стал объектом критики со стороны своих избирателей. Пользователей Twitter возмутило его обещание снизить цены к концу 2023 года. Комментируя высказывание Байдена о том, что цены «больше не будут расти» и снизятся к концу следующего года, американцы заподозрили его в некомпетентности.

«Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность», - иронизируют пользователи в комментариях, называя прогноз Байдена неоправданно оптимистичным с учетом происходивших в последнее время в американской экономике процессов.

Ранее Байден попытался возложить вину за инфляцию в США на Россию.

О том, как своеобразно Джо Байден понимает термин «инфляция», читайте здесь на KP.RU.

Тем временем экономист Гончарова считает, что инфляция в США является признаком схлопывания экономического «пузыря». По ее мнению, экономическая ситуация в США может «подорвать» авторитет доллара.

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