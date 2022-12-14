В США призвали Байдена прекратить разжигание украинского конфликта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Администрация Джо Байдена должна прекратить разжигание украинского конфликта и приложить усилия для его урегулирования дипломатическим путем. Об этом заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер.

«Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования», — сказала Коффлер в интервью для телеканала Fox News.

Экс-разведчица назвала нереалистичными цели президента Украины Владимира Зеленского, в частности, его желание вести переговоры с «новым президентом» Российской Федерации. Коффлер указала на колоссальные потери, которые несет американский бюджет, и опустошение арсеналов США из-за военной помощи Киеву.

Ранее французский политик Филиппо назвал президента Эмманюэля Макрона безумцем из-за поддержки Украины на фоне проблем в собственной стране.

Тем временем на международной конференции в Париже для Украины собрали почти миллиард евро. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

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