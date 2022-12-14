Французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины

Французский политик раскритиковал Макрона за помощь Украине на фоне проблем в собственной стране. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как «безумец», продолжая поддерживать Украину на фоне проблем в собственной стране. Так оценил действия французского президента политик Флориан Филиппо.

Филиппо возмутился намерением Макрона выделить Украине 76,5 миллиона евро на поддержку энергетической инфраструктуры и написал пост в Twitter, в котором призвал «остановить этих безумцев». Политик напомнил о росте безработицы во Франции и о проблемах с отоплением во многих школах и больницах.

Тем временем на международной конференции в Париже для Украины собрали почти миллиард евро. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Ранее Украина предполагает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя электричество из Европы. Об этом во вторник 13 декабря заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Также на конференции шла речь о том, что Франция направит на Украину новую партию систем ПВО.