На международной конференции в Париже для Украины собрали почти миллиард евро

Во время конференции по помощи Украине во Франции для Киева собрали почти миллиард евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти миллиард евро был собран в качестве помощи Украине по итогам международной конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже во вторник 13 декабря. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Министр напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский накануне просил о 800 миллионах евро.

«Я счастлива сообщить, что мы собрали большую сумму. Эта сумма составляет почти 1 миллиард евро», - цитирует РИА Новости выступление Катрин Колонны на пресс-конференции по итогам мероприятия.

415 евро из собранной суммы предназначены для энергетического сектора Украины, отметила глава французского МИД.

Ранее Украина предполагает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя электричество из Европы. Об этом во вторник 13 декабря заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Также на конференции шла речь о том, что Франция направит на Украину новую партию систем ПВО.

Тем временем пока представители украинской властей пытаются решить проблемы и ссорятся, Зеленский мечтает о «море пива». Подробности здесь на KP.RU.