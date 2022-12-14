Кличко сообщил о взрывах в центре Киева Фото: REUTERS

В центре Киева прогремело несколько взрывов, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позднее», – написал он в своем Telegram-канале.

Взрывы в Киеве подтвердил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Между тем в Telegram-канале военной администрации города сообщается, что в столице работает система противовоздушной обороны. Жителей Киева призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Как писал сайт KP.RU, утром в среду, 14 декабря, в Киеве была объявлена воздушная тревога. О ней население проинформировали местные власти, призвав жителей города не покидать укрытий.

Сирены зазвучали в 6:55 по московскому времени. О разрушениях объектов инфраструктуры не сообщалось. Отметим, что днем ранее в столице Украины и во многих других городах республики также звучали сирены оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, Украина предполагает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя электричество из Европы. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.