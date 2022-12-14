Воздушная тревога объявлена в Киеве утром 14 декабря

В Киеве объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

В Киеве объявлена воздушная тревога утром в среду, 14 декабря 2022 года. Об этом информируют местные власти, призывая население города не покидать укрытий.

Уточняется, что сирены завыли в 6:55 по московскому времени. О взрывах и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Отметим, что днем ранее в украинской столице и во многих других городах Незалежной также выли сирены оповещения о воздушной тревоге.

Как ранее писал сайт KP.RU, Украина предполагает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя электричество из Европы. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы Украины Владимира Зеленского направить миссии Евросоюза на объекты критической инфраструктуры Украины. По оценке российского политика, идея президента Незалежной состоит в том, чтобы воспользоваться европейцами в качестве живого щита.