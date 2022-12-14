Торгпред Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на свою экономику

Влияние санкций на экономику Финляндии, видимо, недооценили власти страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии недооценили влияние антироссийских санкций на национальную экономику. Об этом заявил в беседе с РИА Новости торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, внутри страны существует запрос на возобновление торговли, однако финское правительство публично объявляет о готовности к более жестким рестрикциям, в том числе прекращению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

После завершения переходных периодов по химической продукции и нефтепродуктам в 2023 году товарооборот России и Финляндии снизится до 4,5 млрд евро, если санкции не будут отменены, констатировал Логинов.

"Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономки", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что он считает важным продолжать сотрудничество с Россией. Глава государства отметил, что происходит почти ежедневное административное сотрудничество в приграничной зоне двух стран. Ниинисте подчеркнул, что для восстановления доверия понадобится время.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в девятый антироссийских пакет санкций Евросоюза, который обсуждался на встрече глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе, в понедельник, 12 декабря, были включены 141 человек и 47 организаций.