Власти Киева заявили о повреждении двух административных зданий обломками беспилотников Фото: REUTERS

Два административных здания были повреждены в центре Киева обломками беспилотных летательных аппаратов, заявили военной администрации столицы Украины.

«Остатками сбитого беспилотника в Шевченковском районе Киева повреждены два административных здания», – сказано в Telegram-канале администрации.

Напомним, в среду, 14 декабря, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремело несколько взрывов. Подробности инцидента он не раскрыл. В Telegram-канале военной администрации украинской столицы сообщалось, что в Киеве работала система противовоздушной обороны.

Как писал сайт KP.RU, утром в среду, 14 декабря, в Киеве была объявлена воздушная тревога. О ней население проинформировали местные власти, призвав жителей города не покидать укрытий.

Сирены зазвучали в 6:55 по московскому времени. О разрушениях объектов инфраструктуры не сообщалось. Отметим, что днем ранее в столице Украины и во многих других городах республики также звучали сирены оповещения о воздушной тревоге.