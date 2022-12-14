Обвиненный в шпионаже священник из Лисичанска спасен из украинского плена

Украина продолжает нападки на православную церковь Фото: REUTERS

Священник из Лисичанска Андрея Павленко, задержанный и избитый украинскими силовиками в апреле 2022 года, освобожден из плена. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Сегодня стало известно, что священника Андрея Павленко удалось спасти из плена", - рассказал Мельников.

Он поблагодарил за это представителей российских спецслужб, военных, правозащитников и журналистов, которые прилагали все усилия для освобождения служителя церкви.

Мельников уточнил, что обвинение в шпионаже в пользу России было нелепым, но Павленко не выдержал оказываемого на него давления и дал требуемые показания, на основании которых его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Правозащитник также подчеркнул, что еще несколько священнослужителей подвергаются издевательствам в украинских тюрьмах и призвал обратить на это внимание международного сообщества.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) как монастырь.

По словам Зори, решение о перерегистрации лавры было принято "в целях восстановления исторической справедливости и преодоления последствий неканонического подчинения власти Московской Патриархии".

Напомним, служба безопасности Украины сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры в "прославлении России". Как отмечается в ведомстве, подозреваемым вменяется "оправдание, отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц".