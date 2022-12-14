Песков ответил на вопрос о возможности освобождения Чернигова и Одессы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, освобождение Одессы и Чернигова зависит от выбора граждан, отметив, что на данный момент российские военные концентрируются прежде всего на ситуации в Донецке, в том числе защита жителей Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР)

«Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные. Специальная военная операция продолжается», - заявил представитель Кремля.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Чернигов и Одесса «должны быть освобождены» российскими войсками, указав также на необходимость отодвинуть украинскую армию на «достаточно серьезное расстояние», чтобы она не смогла угрожать донецким населенным пунктам,

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей», - прокомментировал пресс-секретарь российского президента слова врио главы ДНР.