Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Денис Пушилин Фото: REUTERS

Одесса и Чернигов должны быть освобождены российскими войсками. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, противника необходимо отодвинуть на "достаточно серьезное расстояние", чтобы он не смог угрожать донецким населенным пунктам, особенно с учетом накачки оружием киевского режима со стороны западных стран.

"Если брать другие русские города - Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся", - подчеркнул Пушилин, уточнив, что о сроках освобождения сейчас "говорить неправильно".

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Денис Пушилин сообщил журналистам, что Вооруженные силы России близки к освобождению города Марьинка. По словам врио главы ДНР, под огневым контролем российских войск находится уже более 70% территории города.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о присоединении новых территорий в ходе специальной военной операции речи не идет, однако предстоит много работы для освобождения оккупированных земель.

Одной из главных целей специальной военной операции на Украине пресс-секретарь российского лидера назвал защиту людей, которые живут на юго-востоке Украины и на Донбассе, напомнив, что об этом ранее говорил и президент России Владимир Путин.