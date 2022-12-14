Россия нарастила экспорт нефти до максимума с апреля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в ноябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля этого года. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), объем экспорта достиг 8,1 миллиона баррелей в сутки.

Как уточняется на сайте МЭА, рост составил 270 тысяч баррелей в сутки. В то же время, следует из отчета агентства, доходы России от продажи нефти упали в ноябре на 700 миллионов долларов и составили 15,8 миллиарда долларов. Это произошло вследствие снижения цен и увеличения дисконта на российскую нефть, отмечается в сообщении.

В МЭА также сообщили, что экспорт в Индии достиг нового максимума в 1,3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, увеличился объем поставок нефтепродуктов, главным образом дизельного топлива.

Напомним, ранее стало известно, что Европейские компании нарастили закупки российского дизельного топлива перед введением эмбарго на импорт нефти.

В конце прошлой недели цена российской нефти Urals упала до 43,72 доллара за баррель.

Как писал сайт KP.RU, президент России исключил потери для бюджета страны из-за введения потолка цен на российскую нефть. Предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье, объяснил глава государства.