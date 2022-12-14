Торгпред Логинов сообщил, что турсектор Финляндии без россиян теряет более 2 млрд евро в год

Финляндия понесет большие потери из-за закрытия границы для российских туристов Фото: REUTERS

Туристический сектор Финляндии без отдыхающих из России теряет свыше 2 млрд евро в год. Об этом заявил в беседе с РИА Новости торговый представитель РФ в Финляндии Антон Логинов.

"По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более двух миллиардов евро в год", - констатировал Логинов.

По его словам, до пандемии россияне составляли наиболее многочисленную группу зарубежных туристов, посещавших страну. На них приходилось 19% финских доходов от международного туризма, уточнил торгпред.

Как ранее писал сайт KP.RU, Антон Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние антироссийских санкций на национальную экономику. По его словам, после завершения переходных периодов по химической продукции и нефтепродуктам в 2023 году товарооборот России и Финляндии снизится до 4,5 млрд евро, если санкции не будут отменены.

Напомним, решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов вступило в силу 30 сентября 2022 года . В загранпаспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

Также будет ограничен транзит через Финляндию в другие европейские страны. Решение в каждом случае будет приниматься индивидуально.