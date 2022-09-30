Финляндия закрыла границу для российских туристов с 30 сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов в пятницу, 30 сентября 2022 года, вступило в силу. В загранпаспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

Также будет ограничен транзит через Финляндию в другие европейские страны. Решение в каждом случае будет приниматься индивидуально.

Сохраняется возможность въезда для дипломатов и сотрудников международных организаций, поездок по семейным и деловым причинам, с образовательными целями, для выполнения срочных необходимых работ, для обслуживания принадлежащей россиянам недвижимости, а также по иным причинам, которые будут сочтены погранслужбой существенными.

Как ранее писал сайт KP.RU, Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с РФ в течение двух-трех лет. Как уточнялось, в ведомстве планируют оградить только 10-20% границы протяженностью 1,3 тысяч километров. В результате, длина забора составит от 130 до 260 километров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.