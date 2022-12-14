Офицер народной милиции Марочко заявил, что украинские танкисты не выполняют приказы и портят танки Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы и портят свои танки, об этом сообщил в эфире Первого канала офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас та ситуация, которая складывается на линии боевого соприкосновения просто в ужас приводит украинских танкистов. Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах», - заявил офицер.

Кроме того, Марочко отметил, что были случаи, когда командиры ВСУ заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление.

Он уточнил, что украинская армия, в основном, использует устаревшие танки Т-64.

Как писал сайт KP.RU, разведчик спецназа Западного военного округа сообщал, что ВСУ начали готовить "смертников" из танкистов, которых буквально замуровывают в бронемашинах, заваривая люки. Однако, украинские танкисты научились находить выход из подобных ситуаций. Они отворачивают башни танков назад и движутся к российским позициям, после чего останавливают военные машины и выстукивают по корпусам сигналы SOS.

Кроме того, в войсках Вооруженных сил России повысился уровень взаимодействия, что обеспечило продвижение вперед.