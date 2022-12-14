Сенатор Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

Елена Мизулина Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой защитить права эмбрионов в пробирке, которые появились путем искусственного оплодотворения. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, закон не предусматривает никакой защиты половых клеток до их попадания в организм суррогатной матери.

"Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке - как правило, это происходит в течение недели - эти половые клетки никак не защищены правовым образом, - аргументировала Мизулина. - По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно".

Как ранее писал сайт KP.RU, Совет Федерации одобрил законопроект о запрете услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин.

Документ предусматривает, что услуги суррогатных матерей будут доступны только россиянам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, являющимся гражданками России и не имеющими возможности выносить и родит ребенка по медицинским показаниям.

Напомним, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что суррогатное материнство для иностранцев будет запрещено в России. Председатель нижней палаты российского парламента аргументировал это тем, что только за последние несколько лет из страны вывезено около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями.

По словам политика, зачастую такие младенцы становятся жертвами преступлений или попадают в однополые пары.