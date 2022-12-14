Еврокомиссия направила Украине транш в 500 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) направила Украине очередной транш в рамках макрофинансовой помощи. Киев получил 500 миллионов евро.

Как рассказал на брифинге представитель ЕК, это последний в 2022 году транш макрофинансовой помощи Украине, которая предполагает выделение пяти миллиардов евро.

Напомним, в ноябре Европейская комиссия от имени Европейского союза (ЕС) перечислила Украине транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро. В начале августа 2022 ЕК перевела Киеву миллиард евро в рамках пакета кредитной помощи.

Между тем страны Евросоюза не смогли согласовать новой пакет финансовой помощи Украине на 2023 год размером до 18 миллиардов евро. По информации Politico, новый пакет помощи Киеву заблокировала Венгрия. Как отметил министр финансов Чехии Збынек Станюра, Брюссель будет искать решения сложившейся ситуации.