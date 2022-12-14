Экс-глава Минфина Польши заявил, что ЕС не заботят украинские беженцы в его стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Союз наказывает Украину тем, что не выделяет Польше дополнительные средства на содержание украинских беженцев. Такое мнение в интервью британскому изданию The Daily Express высказал бывший министр финансов республики Тадеуш Косьчиньский.

«ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, и вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев … Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину», - заявил бывший глава Минфина Польши.

Косьчиньский также заявил о недостаточно гибкой политики Европейского союза. По его мнению, правила и законы оказались неэффективными из-за массового притока беженцев из Украины, а также роста стоимости энергоносителей.

Напомним, еще в октябре 2022 года в Польше заявили о неспособности тратить миллиарды евро на украинских беженцев, а позже появилось заявление о том, что Варшава собирается ужесточить закон о пребывании беженцев из Украины, заставив их покрывать часть расходов.