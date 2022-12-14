Экс-президент Грузии Саакашвили прервал голодовку после письма Европарламента

Адвокат и семья старались переубедить Саакашвили, однако только письмо из ЕС прервало голодовку окончательно Фото: REUTERS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил начатую несколько часов назад голодовку после призыва членов Европарламента поменять позицию. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала "Пирвели". "Я пытался его переубедить, но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо и он поменял свою позицию", - сказал адвокат.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который на данный момент находится на лечении в клинике «Вивамед», в среду, 14 декабря 2022 года, вновь объявил голодовку. На этот раз он принял такое решение после того, как пенитенциарная служба запретила ему дистанционно участвовать в судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного заключения.

Прежде у бывшего президента Грузии диагностированы туберкулез и деменция. Адвокат Хачапуридзе подчеркивал, что пока ничего "не установлено окончательно, мы ждем. В этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, речь идет еще о 34 заболеваниях.