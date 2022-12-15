Во французском Монпелье есть раненые в стычках фанатов команд Марокко и Франции

Болельщики устроили беспорядки во Франции после проигрыша команды Марокко в полуфинале чемпионата мира. Фото: REUTERS

Несколько человек ранены в стычках фанатов команд Марокко и Франции во французском городе Монпелье. Об этом сообщает Reuters. Беспорядки начались после матча полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором команда Франции победила команду Марокко и вышла в финал.

Сообщается, что болельщики устроили потасовку в центре города, они бросаются камнями и стреляют друг в друга петардами. Потребовалась вмешательство полиции.

Ранее Центральная территориальная разведслужба Франции (SCRT) оповестила о рисках насилия и столкновений фанатов с полицией вечером после полуфинального матча Франция - Марокко вне зависимости от его результата игры.

Несколько дней назад после победы сборной Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира-2022 по футболу над командой Португалии в Париже марокканские болельщики устроили массовые гуляния, которые переросли в массовые беспорядки и закончились столкновениями с полицией. Жандармы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

Тем временем из-за возможных беспорядков в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте отказались от показа полуфинала ЧМ-2022 с участием африканской команды с Францией на больших экранах.

Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен присутствовать на финальном матче ЧМ-2022 Франция-Аргентина. Президент уверен в победе французской команды.