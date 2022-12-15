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НовостиОбщество15 декабря 2022 3:18

Российские космонавты Прокопьев и Петелин не вышли в открытый космос по техническим причинам

Космонавты должны были провести на поверхности станции семь часов
Мария ПАВЛОВА
Российские космонавты не вышли в открытый космос из-за технических причин.

Российские космонавты не вышли в открытый космос из-за технических причин.

Фото: REUTERS

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин не вышли в открытый космос с борта МКС в четверг 15 декабря по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам», - сказано в сообщении Роскосмоса.

Напомним, предполагалось, что выход российских космонавтов на поверхность станции начнется в 05.10 по московскому времени. Прокопьев и Петелин должны были провести на внешней поверхности станции около семи часов, подготовив к переносу с модуля «Рассвет» радиатора и установив его на модуле «Наука».

Космонавты должны были работать на фоне метеорного потока Геминиды, поэтому трансляция их выхода в космос обещала быть необычной и красивой. Что ж, звездопад Геминиды еще можно будет увидеть в течение нескольких дней. Как успеть загадать желание, читайте здесь на KP.RU.