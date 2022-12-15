В Британии назвали сигналом Западу загрузку ракеты "Ярс" в пусковую установку

Загрузка "Ярса" в пусковую шахту Фото: Кадр видео

Британские журналисты обратили внимание на загрузку российской межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в пусковую шахту в Калужской области. Как пишет издание Daily Mail, целью таких действий может оказаться подача сигнала Западу.

"Цель учений — послать сигнал Западу", - говорится в публикации с уточнением, что Британия находится в пределах досягаемости для подобного оружия.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее министерство обороны России сообщило, что баллистическая ракета "Ярс" загружена в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области.

Напомним, в ноябре 2022 года РВСН России успешно завершили летные испытания ракетного комплекса "Сармат", который придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете РС-20В "Воевода" в Ужурской и Домбаровской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения. Испытания признаны успешными.