ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины утром 15 декабря обстреляли Донецк. Они выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО )"Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град",- сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что обстрел начался ранним утром.

До этого, 27 ноября украинские бойцы вновь обстреляли Донецк. В представительстве ДНР в СЦКК после этого сообщили о повреждениях жилого фонда. Уточняется, что минимум было шесть прилетов.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреливали город Донецк "натовскими боеприпасами", которые были поставлены киевскому националистическому режиму в рамках западной военной помощи.