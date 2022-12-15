Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил, что у США и Европы нет мирных инициатив по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPО) Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что у американской стороны и стран Европы нет мирных инициатив по Украине.

Урегулировать ситуацию можно при выполнении ряда условий, допустил политик.

- Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция при (президенте Тайипе) Эрдогане пытается посредничать. Но и него есть свой интерес или даже выгода, - считает Штрахе.

Австралийский экс-канцлер заявляет, что шанс на достижение мирного договора есть, если "эту прокси-войну на Украине затормозят (находящиеся) на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе". Еще один важный момент - прекращение поставок вооружения Киеву. Он также призвал все стороны "искать всерьез путь к переговорам".

Ране президент США Джо Байден признавал, что не видит решения ситуации на Украине без ухода российских войск. Однако некоторые иностранные СМИ считают, что он затягивает украинский конфликт. А генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.