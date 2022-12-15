Страны Европы потеряют до миллиарда евро от отсутствия российских туристов

Европа несет потери из-за отсутствия российских туристов Фото: Олег ЗОЛОТО

Европейские страны потеряют до миллиарда евро от отсутствия российских туристов, связанного с санкциями, проблемами с платежными системами и логистикой. Об этом сообщил "Ленте.ру" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, серьезные убытки несут туротрасли Турции и Средиземноморских стран.

"Благополучная Турция, куда россияне ездили чаще всего, потеряла почти половину, - уточнил Барзыкин. - Также удар пришелся на Средиземноморские страны — они потеряли по миллиарду евро, это Испания, Италия, Греция, а также Франция, Германия".

Вице-президент РСТ добавил, что на этом фоне порядка 20% туристов, отказавшись от выездного туризма, выбрали внутренний, что можно считать позитивной тенденцией.

Как ранее писал сайт KP.RU, торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов сообщил журналистам, что туристический сектор Финляндии без отдыхающих из России теряет свыше 2 млрд евро в год. По его словам, до пандемии россияне составляли наиболее многочисленную группу зарубежных туристов, посещавших страну.

Напомним, в Турции с 1 января 2023 года начнет действовать двухпроцентный налог на проживание в отелях, мотелях, пансионатах, гостевых домах, туристических деревнях и других объектах размещения туристов.