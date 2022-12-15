Politico: Польша отказалась поддержать финансирование ЕС Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши решили не поддерживать финансирование Украины Европейским союзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро. Причина отказа связана с вопросом минимальных ставок корпоративного налога, сообщает издание Politico.

- Большое разочарование, поскольку Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога, - цитирует СМИ слова одного из дипломатов, который также сравнил происходящее с "захватом заложников".

Также в публикации журналисты акцентируют внимание на том, что лидеры стран должны утвердить "пакет", включающий в себя поддержку Киева, план расходов Венгрии, налоговую реформу и "разморозку" средств для Будапешта. Однако в случае наложения вето хотя бы на один из перечисленных пунктов, ни один из них не будет принят.

Накануне бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Европейский Союз наказывает Украину тем, что не выделяет Польше дополнительные средства на содержание украинских беженцев.

Ранее в Конгрессе США заявляли, что страна не может продолжать бесконечно финансировать Украину, не понимая стратегию американского лидера Джо Байдена.